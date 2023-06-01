22.7 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 5 أشهر

المصدر: وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 22 ألفاً و704 حسابات جديدة للمستثمرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم" و"الأنصاري" للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي فقد سجل عدد الحسابات الجديدة به نمواً كبيراً بنسبة قاربت 48% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 15 ألفاً و354 حساباً جديداً خلال الفترة نفسها من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 5349 حساباً جديداً في مايو الماضي، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بواقع 5774 حسابا، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 4027 حساباً، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 2765 حساباً يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 2545 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" 1978 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" 1641 حساباً، تليه "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 656 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 1.366 مليون صفقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على عدد 35.7 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 70.8 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 21.68% أو ما يعادل 15.3 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 13.3% توازي 9.4 مليارات درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 9.16 مليارات درهم أو ما نسبته 12.9%، و"الإمارات دبي الوطني" 5.65 مليارات درهم و"الرمز كابيتال" 5.1 مليارات درهم و"اكس كيوب – صانع سوق" 4.35 مليارات درهم، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 4.14 مليارات درهم، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 1.94 مليار درهم.

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