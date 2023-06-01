1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 517 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 366.16 مليون درهم و483 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 362 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 345.38 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 146.32 مليون درهم و99 رهن فلل وشقق بقيمة 199.06 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 137 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 37.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم.

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