6 ملايين زائر لدبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، مع استمرار النمو محققاً نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2023، والتي استقبلت دبي خلالها أكثر من 6.02 مليون زائر دولي بزيادة قدرها 18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت فيها 5.10 مليون زائر.

وأظهرت البيانات أن اجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل الى نحو 149 ألف غرفة فندقية بنهاية ابريل الماضي ضمن 814 فندقا ومنشاة للشقق الفندقية، مقابل نحو 140 ألف غرفة فندقية، ضمن 769 منشأة في نهاية أبريل 2022 بنمو 6% في عدد الغرف الفندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز