«دبي الصناعية» تستقطب استثمارات جديدة بمليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة، أعلنت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم والتي تُعدّ إحدى أكبر وجهات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، عن نجاحها في استقطاب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها قرابة مليار درهم من شركات تصنيع محلية وعالمية. ومن الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها المدينة، استثمار شركة «يونيفرسال» المتخصصة في صناعة الأحزمة المطاطية، واستثمار الشركة المحلية المزوّدة لحلول البوليمرات «ستارز» للصناعات البلاستيكية.

حضر توقيع اتفاقية الاستثمار مع شركة «يونيفرسال» لصناعة الأحزمة المطاطية كلّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة؛ ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات الثقة المتزايدة في بيئة التصنيع المتكاملة والرائدة في مدينة دبي الصناعية التي تعد مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة بدولة الإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة «مشروع 300 مليار درهم» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «تلقي الاستراتيجيات الحكومية الرائدة مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأجندة دبي الاقتصادية D33 الضوء على الإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة في القطاع الصناعي الإماراتي، فضلاً عن ما توفره دولة الإمارات ودبي من بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين، والمدعومة بالبينة التحتية واللوجستية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية المرنة».

وأردف: «تتوافق شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة وحملة #لنُبدع_بصناعتنا التي أطلقناها مؤخراً مع جهودنا الرامية إلى دفع مسيرة التميز والابتكار في قطاع الصناعة، وتوفير كافة المقومات اللازمة لتمكين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من النمو والتوسع في أعمالهم والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة».

وأضاف: «نحن على ثقة بأنّ الاتفاقيات الجديدة التي وقّعناها سوف تسهم في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والترويج للمنتج الإماراتي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي الرائدة كمركز عالمي للتصنيع والصناعة ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

اتفاقيات استثمارية

ووقّع سعود أبو الشوارب اتفاقية بقيمة 75 مليون درهم مع ماهيار رازاغي فاديغاني، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال» العالمية لصناعة الأحزمة المطاطية، التابعة لشركة خالد الهاشمي للتجارة العامة والقائمة في دولة الإمارات، لإنشاء مصنع جديد في مدينة دبي الصناعية. ومن المتوقّع أن تنطلق أعمال البناء في أغسطس، على أن تبدأ عمليات الإنتاج التجريبية اعتباراً من أبريل 2024.

وتتعاون شركة «يونيفرسال» العالمية لصناعة الأحزمة المطاطية مع نخبة من المهندسين العالميين لتوفير منتجات مصنوعة في دولة الإمارات بمواصفات ومقاييس عالمية بامتياز. ومن المتوقّع أن يسهم المصنع الجديد لهذه الشركة في تعزيز سلسلة التوريد ضمن الأسواق المحلية والإقليمية على حدّ سواء، فضلاً عن توسيع نطاق المنتجات التي توفرها شركة خالد الهاشمي للتجارة العامة والتي تُعدّ الشركة الوحيدة لتوزيع منتجات العلامات التجارية العالمية، بما فيها «Roulunds» و«Hutchinson» و«Hanchang» و«Yangsan».

وبالإضافة إلى ذلك، وقّع سعود أبو الشوارب اتفاقية مع فيصل الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «ستارز» للصناعات البلاستيكية، التي تأسست في عام 2014 لتلبية الطلب المتزايد على منتجات تعبئة المواد الغذائية في دولة الإمارات، لاستثمار 90 مليون درهم في بناء مصنع جديد لتعبئة المواد الغذائية في مدينة دبي الصناعية. وتحصل منتجات هذه الشركة على شهادات نظام نقاط المراقبة الحرجة لتحليل المخاطر (HACCP) ومعيار الآيزو رقم ISO 9001:2015، علماً أنّ أعمال البناء من المقرّر أن تنطلق هذا العام في المصنع الجديد لمنتجات تعبئة المواد الغذائية.

تجدر الإشارة إلى تنظيم الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، تحت شعار «الاستثمار والاستدامة والنمو»، يأتي انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع «عام الاستدامة»، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28».

وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.

وتُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.

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