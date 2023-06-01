البنك الدولي: دبي نموذج ملهم في بناء المدن

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر البنك الدولي أن دبي تُعد نموذجاً مُلهماً تتطلع إليه العديد من المدن وتقتدي به وتسعى للسير على منهاجه في بناء المدن الجديدة على نحو مرتب ومنظم، على النحو نفسه الذي بنيت به دبي.

جاء ذلك في تقرير ضمن «سلسلة التطوير العمراني» بعنوان «المدن الخاصة: أمثلة متميزة من الدول النامية وتطبيقاتها للسياسة الحضرية»، استعرض فيه أبرز التجارب الناجحة في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية جديدة على نحو عصري. وذكر التقرير أن العديد من هذه التجارب استلهمت تجربة دبي ووضعتها نصب أعينها كي تقتدي بنموذج دبي في بناء مدن جديدة بأسلوب مرتب.

واستعرض التقرير بعضاً من هذه التجارب، فذكر أن من أبرزها مدينة «إيكو أتلانتيك» التي يجري حالياً بناؤها ضمن منطقة لاجوس في نيجيريا، حيث تتطلع إلى نموذج دبي وتقتدي به في العديد من الجوانب، كبناء الجزر الاصطناعية والتحول إلى وجهة رئيسية جاذبة للأعمال والتجارة.

وأضاف أن نجاح دبي في التطوير العمراني جعل شركاتها المتخصصة في هذا المجال تشيد مشروعات عمرانية كبرى في دول أخرى خارج الإمارات. وأفاد التقرير بأن من أبرز الأمثلة على ذلك شركة «ماجد الفطيم» العملاقة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي عندما أنشأت مشروع «كايرو فستيفال سيتي» في القاهرة .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز