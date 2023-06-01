68 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي بنهاية الربع الأول

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في الإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 108 مشروعات تضم 28973 غرفة منها 68 مشروعاً في دبي وحدها بطاقة 20647 غرفة وبحصة 62.9% من المشروعات، وأكثر من 71 % من عدد الغرف بحسب تقرير صادر عن شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن دبي تستحوذ على 14% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط بالمنطقة، والذي وصل إلى 147.35 ألف غرفة في مراحل الإنشاء المختلفة، و11.7% من إجمالي عدد المشاريع الفندقية الذي بلغ 581 مشروعاً.

ووصل إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في المنطقة إلى 581 مشروعاً تضم 147.35 ألف غرفة فندقية بنهاية الربع الأول، بزيادة 8% من حيث المشاريع و6% من حيث الغرف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الشركة افتتاح 133 مشروعاً فندقياً جديداً تضم 31573 غرفة في 2023 وافتتاح 123 فندقاً العام المقبل.

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