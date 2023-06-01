مستثمر: دبي في طريقها للتفوق على وادي السيليكون

المصدر: دبي - البيان

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كشف ديفيد فون روزين فون هوويل، أحد روّاد الأعمال ومستثمر في مجال التقنية، أن الجيل القادم من روّاد أعمال التقنية سيفضل دبي على مراكز التكنولوجيا الناشئة التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويرى أن الأمر مجرد مسألة وقت حتى تتفوق دبي على وادي السيليكون أو لندن.

وأشار إلى أن دبي أصبحت أفضل مكان لتأسيس وتنمية الأعمال التجارية التقنية، بفضل بيئة الأعمال المثالية المنبثقة عن مجموعة من السياسات والمبادرات الحكومية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المناسب.

وأسس المستثمر شركة فون روزين، التي تحمل اسمه، وهي علامة أزياء قائمة على «الويب» بالكامل للأعضاء فقط، والتي سوّقت سترات ستيف جوبز من شركة آبل.

وأضاف أن نظام الضرائب والتنظيم الملائم للأعمال التجارية في دبي، إلى جانب بيئة العمل الصحية للمستثمرين وروّاد الأعمال، جعلت دبي المدينة الأفضل لتأسيس وتنمية الأعمال التجارية في مجال التقنية.

وأوضح أن هذا يتناقض بشكل صارخ مع أطر السياسات القديمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما يقود بطبيعة الحال روّاد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا نحو دبي. وأشاد بجودة الحياة التي تقدمها دبي، مستشهداً بالمطاعم المزدهرة في المدينة، والطقس الجيد على مدار العام، والإمكانيات الترفيهية والفعاليات الرياضية.

ويرى أن القرارات الحكومية في الإمارات مهدت الطريق أمام الشركات الناشئة للاستثمار في دبي، ما جعلها الوجهة المفضلة مقارنة بمدن أوروبا وأمريكا المشهورة بشركات روّاد الأعمال. وأشاد فون روزين بسياسات تكافؤ الفرص في دبي، ورجح أن الشركات الناشئة ستعود إلى منطقة الخليج مع استمرار ارتفاع معدلات النمو في المنطقة.

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