21 فلساً انخفاضاً بأسعار البنزين في يونيو

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين خلال يونيو 2023، بمقدار 21 فلساً في البنزين، و23 فلساً للديزل، لكل لتر، مقارنة بأسعار مايو 2023. وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الخميس، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 21 فلساً وبنسبة انخفاض تجاوزت 7% من 3.16 دراهم في مايو إلى 2.95 درهم في يونيو، كما نزل لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 21 فلساً وبنسبة تراجع 7% من 3.05 دراهم في مايو إلى 2.84 درهم في يونيو.

كذلك تراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بمقدار21 فلساً وبنسبة تراجع 7% من 2.97 درهم في مايو إلى 2.76 درهم في يونيو. كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر وبنسبة انخفاض 8% من 2.91 درهم في مايو إلى 2.68 درهم في يونيو.

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