36.1 ملياراً أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» في 2022

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أرباحاً صافية قياسية بقيمة 36.1 مليار درهم عن العام 2022، كذلك حققت إيرادات قياسية بلغت 267.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 58 % وبزيادة قدرها 98 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز المميز. وواصلت الأصول نموها بنسبة 6.9 % لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.176 تريليون درهم مدفوعة بمستوى نشاط أعلى بشكل عام.

جاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ويعود هذا المستوى القياسي من الأرباح إلى نقطة تحول هامة تتمثل في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 82%، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 115% مدعومة بالأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة والأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم. وقد كان قطاع الخدمات المالية والمصرفية المساهم الأكبر لهذا العام، حيث حقق صافي أرباح بلغ 15.3 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: أعلنت المؤسسة عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول وحقوق مساهمين قياسية لعام 2022، وهو إنجاز قوي واستثنائي يعكس التطور المشهود في جميع قطاعات الأعمال.

ومع استمرار الزخم الاقتصادي القوي في دبي، تمكنت مجموعة دبي للاستثمارات الحكومية من تعزيز قدراتها التشغيلية بشكلٍ سريع ومرن، كما استفادت من التوسع في الأعمال والانضباط القوي في التكاليف، الأمر الذي دفع إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق.

وأضاف: «كلي ثقة باستمرار النجاح لأعمالنا مستفيدةً من نقاط القوة لدى مجموعتنا وقدرتها على مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، بالإضافة إلى تركيزنا على اغتنام الفرص وأهمية الدخول في أسواق جديدة.

36 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» 2022

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