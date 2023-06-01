تكريم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات». وكرم معالي الدكتور سلطان الجابر رواد الصناعة والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار والجودة بجوائز «اصنع في الإمارات»، حيث فاز بجائزة ريادة القيمة الوطنية المضافة «أدنوك» المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وفائز بجائزة التميز في القيمة الوطنية المضافة، بيكر هيوز - بيكر الشرق الأوسط. وفاز بجائزة أفضل مستوى للتوطين حديد الإمارات أركان، وفاز بجائزة الصناعة المستدامة شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم». وفاز بجائزة الصناعة الذكية مصنع «ليبتون» جبل علي.

وفاز بجائزة التميز في الابتكار، مجموعة «ايدج» والتي تعتبر شركة قابضة للصناعات الدفاعية . وفازت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بجائزة أفضل شريك استراتيجي بقطاع الصناعة، كما فازت شركة العين للأغذية والمشروبات بجائزة معايير الجودة. وفازت بجائزة أفضل موهبة شابة للعام، المهندسة مريم الكويتي بـ«ستراتا للتصنيع». وفاز بجائزة القائد الملهم بقطاع الصناعة إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا».

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