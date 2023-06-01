توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية- مبادرة «نافس» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طرح 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن برنامج «مُصنّعين».وسيتم توفير جميع فرص التدريب من قبل أكثر من 70 شركة صناعية مشاركة بالبرنامج من مختلف إمارات الدولة على منصة برنامج «نافس» خلال الفترة القادمة.

وجاء الإعلان عن البرنامج خلال - إحاطة إعلامية - على هامش فعاليات المنتدى.وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، يأتي طرح 500 فرصة عمل في القطاع الصناعي تحت مظلة برنامج (مصنعين) ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج القيمة الوطنية المضافة في مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير وظائف نوعية للمواطنين بقطاع الصناعة والخدمات بما ينسجم مع أهداف «اصنع في الإمارات».

فرص تدريب

وأكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصريحات لـ«البيان» أن برنامج «نافس» حقق نقلة نوعية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 66000 مواطن منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص، ومنذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول بلغ عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص 10500مواطن، وبلغ عدد شركات القطاع الخاص التي وظفت المواطنين بنهاية الربع الأول 16000 شركة.

كوادر وطنية

وقالت سلامة العوضي مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة لـ«البيان»: «سيتم العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع مهاراتهم وحاجة المصانع لتمكينهم من شغل الوظائف المتخصصة في القطاع الصناعي. وأضافت: «إن الفئات المستهدفة تشمل الكوادر الإماراتية من فئة الباحثين عن عمل المسجلين في منصة «نافس» من جميع إمارات الدولة من مختلف التخصصات والشهادات التعليمية».

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