إطلاق «صُنع في الإمارات»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نظام علامة «صُنع في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحدة للمنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات، والتي ستشكل «هوية وطنية» لهذه المنتجات.

وتطبق العلامة بصورة اختيارية على جميع المنشآت الصناعية العاملة في الدولة، بما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات الحاصلة على العلامة باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، وبما يدعم تنافسية وفرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وقدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على علامة «صُنع في الإمارات»، أبرزها الرسوم الرمزية التي تبلغ 100 درهم لمدة 3 سنوات، وتسهيل إجراءات منحها إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة بإجراءات مبسطة وسريعة.

وكان مجلس الوزراء اعتمد نظام علامة «صنع في الإمارات»، وتتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مهام إصدار شهادة الترخيص باستخدام العلامة، ويحق لكافة المنشآت الصناعية في الدولة التقدم للحصول على ترخيص العلامة وفق مجموعة من والمتطلبات المدرجة في النظام.

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