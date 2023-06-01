«الإمارات للتنمية»: موافقات تمويلية بقيمة 424 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، عن موافقته على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 424 مليون درهم، دعماً لشركات صناعية محلية، خلال اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات».

وتشكل التمويلات جزءاً من استراتيجية المصرف التي تستهدف الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم الشركات في الإمارات في 5 قطاعات ذات أولوية - هي الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي بحلول عام 2026.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تمكّنت الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة من تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي.

ويأتي الإعلان عن الموافقات التمويلية ضمن جهودنا في حفز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال دعم طموحات التوسع لشركات صناعية رائدة أظهرت التزاماً بتوسيع أعمالها وتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وبالتالي دعم تطوير الصناعات الوطنية المستدامة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز