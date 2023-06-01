جلسة نقاشية حول الاستدامة الصناعية والطريق نحو «COP28»

المصدر: أبوظبي- البيان

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شهد اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات» جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان «الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو«COP28». وقال ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28: «هدفنا تنظيم دورة ناجحة ومميزة من مؤتمر الأطراف COP28».

وأضاف: «يؤثر التغير المناخي على جميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي والاقتصادي، وتبني الاستدامة يبدأ من بيوتنا وأماكن عملنا، عبر تطبيق إجراءات الاستدامة في كافة نشاطاتنا، وابتكار الحلول التي تدعم أهدافنا لتقليل الانبعاثات بنسبة 43 % وبناء اقتصاد مستقل عن الغاز والبترول، ما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً».

مركز عالمي

وقال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «لدينا خلال المرحلة المقبلة مبادرات وبرامج تخدم أهدافنا لنكون مركزاً عالمياً للحديد بأقل انبعاثات للغاز في هذه الصناعة، سعياً إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في هذا المجال». وقال: «نصنع الحديد في الإمارات منذ عام 2006، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات واستخدام الطاقة، حيث استثمرنا 3 ملايين دولار لتقليل الانبعاثات في حديد الإمارات».

وأكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، أن عملية صهر الألمنيوم تولد انبعاثات كبيرة تصل إلى 60 % بالاعتماد على طاقة تقدر بحجم 6 جيجا واط، مضيفاً: «هذه من أكبر التحديات التي تواجهنا، وللحد من هذه الانبعاثات سنعمل على الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة عند صهر الألمنيوم، وسيكون لدينا أنظمة وبرامج لتقليل الانبعاثات، بحيث تكون الانبعاثات ناتجة حصراً عند عملية صهر الألمنيوم، ونتجه إلى إنتاج الألمنيوم الأخضر الصديق للبيئة بالاعتماد على الطاقة الشمسية».

وأشار إلى أن البوصلة تتجه نحو مؤتمر الأطراف COP28، والآمال كبيرة لتطوير مسارات العمل المناخي والاستدامة البيئية بالاستناد إلى أحدث الابتكارات والأدوات الصناعية المستدامة. وفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نرحب بأية أفكار مبتكرة تدعم جهودنا في الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات.

أمن الطاقة

وأوضح ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، أن الطلب على الطاقة سيزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وأشار المزروعي إلى بدء «أدنوك» بالعمل على تطوير كابلات تسهم في تقليل الانبعاثات، حيث أعلنت في الشركة في وقت سابق عن استثمار 15 مليار دولار في عملية تخفيض الانبعاثات، من خلال العمل بالغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا.

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