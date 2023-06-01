«أدنوك» توقع اتفاقيات مع 60 شركة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت «أدنوك»، أمس، عن اتفاقيات مع أكثر من 60 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن خطة مشترياتها.

وخصصت «أدنوك» 20 مليار درهم من قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها البالغة 50 مليار درهم، لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في توفير 21500 فرصة عمل داخل الإمارات بحلول عام 2031. وتقترب «أدنوك» بذلك من تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها كانت «أدنوك» قد حددتها في يونيو 2022.

وأسهمت الاتفاقيات في تمكين إعادة توجيه 2.84 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات الموردين العاملين مع «أدنوك» في إنشاء منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائمة منها في دولة الإمارات. . ومنذ إطلاق «اصنع في الإمارات» ضاعفت «أدنوك» إنفاقها المباشر على شراء منتجات من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ووفقاً للتقديرات تسهم الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» خلال المنتدى بنسبة 10 % في تحقيق استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم.

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