«ستاندرد تشارترد»: دبي أكبر تجمع عالمي للمواهب في القطاع المالي

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكد بنك ستاندرد تشارترد، مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تمثل أكبر تجمع عالمي متنوع للمواهب والمدراء التنفيذيين والكوادر المتخصصة في القطاع المالي، لافتاً إلى أن عدد المراكز الإقليمية لإدارة الخزانة التي يتعامل معها البنك اليوم في مركز دبي المالي العالمي تتجاوز الـ 50 مركزاً.

وأكد البنك أن نجاح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب المواهب العالمية ترسخ بعد النجاح الكبير الذي حققته دبي في إدارتها لأزمة كورونا مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عن القوانين والتشريعات التي صدرت بعد الجائحة المتعلقة بنسب التملك والاستثمار وفئات الإقامة الجديدة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الإيجابي لتغير العطلة إلى يومي السبت والأحد بما يتماشى مع الأسواق العالمية، وكذلك البنية التحتية ذات الكفاءة والجودة العالية والمتقدمة، مما جعل الكثير من الكوادر الوظيفية ذات المستوى العالي والاحترافي تتطلع للانتقال إلى الإمارة.

وأفاد كريستوفر بارسونز، الرئيس التنفيذي، ستاندرد تشارترد، مركز دبي المالي العالمي، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى مركز دبي المالي العالمي لإدارة الخزانة الذي عقد أمس بدبي، «تتميز البيئة الاقتصادية في دبي بالاستدامة والثقة العالية التي تمتد على مدار الثلاثين عاماً الماضية، ونحن لدينا إيمان كبير برؤية وأسلوب الإدارة الاستثنائي في دبي ومركز دبي المالي العالمي، ولا سيما بأنهم يلتزمون وينفذون ما يعدون به».

وأضاف: شهدت المرحلة الماضية انتقال الكثير من المدراء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم إلى دبي والبعض الآخر يتطلع للانضمام قريباً، ولا سيما أن المواهب المتخصصة في القطاع المالي باتت اليوم تفضل مركز دبي المالي العالمي على مراكز مالية أخرى حول العالم«.

وأوضح أن المنتدى يجمع تحت مظلته عدداً من كبار أمناء الخزانة من المصارف الرائدة، والشركات متعددة الجنسيات، ومزودي الخدمات، إلى مناقشة سبل تحسين عمليات إدارة الخزانة وتعزيز مستويات النمو، والوقوف على أهم التوجهات التي تشكل ملامح إدارة الخزانة ضمن مختلف القطاعات».

تحول جذري

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي في كلمتها الافتتاحية خلال المنتدى: «شهدنا على مدى السنوات العشر الماضية، تحولاً جذرياً لوظيفة إدارة الخزانة التي شكلت وأعادت تشكيل مشهد القطاع، مما دفعها إلى آفاق جديدة ذات أهمية وتأثير استراتيجي».وسلطت الزرعوني الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي كمركز إدارة خزانة إقليمي مفضل وممكّن للشركات الكبيرة لتعزيز مركزية وظائف الإدارة الأساسية.

وأكدت الزرعوني أن المنتدى جمع كنوزاً رفيعة المستوى من البنوك الرائدة والشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات للتركيز على تحسين عمليات الخزانة للنمو وتجاوز المشهد التنظيمي المتغير والشكوك الجيوسياسية، مع التركيز، بالطبع، على جميع الفرص التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات إلى الطاولة مما تمهد الطريق للمضي قدماً».

200 شركة

وقال معتصم حسن إقبال، رئيس مبيعات المعاملات المصرفية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، ستاندرد تشارتر، إن البنك يتعامل مع أكثر من 50 مركزاً إقليمياً لإدارة الخزانة يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له، فيما يقدم البنك خدماته بمجال إدارة الخزانة لأكثر من 200 شركة كبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفاد أن الكثير من الشركات حول العالم ولا سيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، تبحث عن مركز واحد تستطيع من خلاله إدارة عملياتها التجارية والاستثمارية بالمنطقة والعالم والتواصل مع المستثمرين والعملاء في نفس الوقت، ونعتقد بأن مركز دبي المالي يمثل همزة الوصل هذه بين الشرق والغرب.

وأضاف إقبال إن البنية التحتية التي يتمتع بها المركز والموقع الجغرافي لإمارة دبي والتشريعات والقوانين المتقدمة، جميعها ميزات لا تتوافر بنفس الجودة في مكان آخر حول العالم، واليوم نشهد الكثير من الشركات في أفريقيا وحتى آسيا مثل بنغلادش وباكستان وسنغافورة تحاول أن تجد لها موطئ قدم في دبي.

وذكر اقبال: شهدنا بعد أزمة كورونا توجهاً ملحوظاً لانتقال المواهب والمدراء التنفيذيين والكوادر المتخصصة وخاصة في القطاع المالي من أوروبا والأمريكيتين وآسيا وسنغافورة والصين وهونغ كونغ إلى دبي، مما أعطى طاقة من التفاؤل الإيجابية في المدينة، وباتت اليوم دبي هي أكبر تجمع عالمي متنوع للمواهب المتخصصة بالقطاع المالي عالمياً.

وأشار إلى أن دبي أثبتت قدراتها الاستثنائية في إدارة الجائحة وأكسبها سمعة عالمية إيجابية ومميزة، ونتوقع أن نرى المزيد من النتائج الاستثنائية خلال العام الجاري.

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