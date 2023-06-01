دبي وجهة سفر مفضلة في المنطقة للصينيين الأثرياء

المصدر: دبي - نهى حوّا

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يخطط أكثر من 20 % من أصحاب الملايين الصينيين لزيارة الشرق الأوسط في الأشهر الـ12 المقبلة في أعقاب استئناف رحلات السفر الجماعية للصينيين إلى الخارج في 6 فبراير، مع بروز دبي كوجهة سفر مفضلة لهذه الفئة، حسبما أفاد استطلاع «ترند لنس» الأحدث لشركة الاستشارات الفاخرة «أجيليتي»، مع تشكيل السياسات الحكومية جزءاً من قوة الجذب إلى الشرق الأوسط، واحتلال دبي التي استقبلت 989 ألف سائح صيني في عام 2019، موقعاً متقدماً بين الوجهات المفضلة لهؤلاء السائحين الصينيين إلى الشرق الأوسط.

وفي الاستطلاع الذي نقل نتائجه موقع أخبار صناعة السفر «سكيفت»، تم تحليل ردود 315 ثرياً و216 من أصحاب الثروات العالية في الصين خلال مارس وأبريل من هذا العام، تبين أن عدد الذين يخططون لرحلات ترفيهية خارجية قفز من نسبة 50% في عام 2022 إلى 75 % من هذا العام، كما أعرب أصحاب الثروات الكبيرة عن تفضيلهم لشراء منتجات تجميل وساعات ومجوهرات وغيرها في الخارج في بحث عن صفقات أفضل، وأفاد المستهلكون الأثرياء بشعورهم بثقة أكبر بشأن دخلهم المتاح واستثماراتهم والإنفاق على المنتجات والتجارب الفاخرة مثل السياحة.

تسهيلات وشفافية

وفي ظل التوقعات بنمو عدد السياح الصينيين، أشار موقع «سكيفت» إلى أن دبي تعمل بنشاط على الترويج للحملات المتعلقة بالسفر في الصين، وتمضي في تنفيذ سياسة إعفاء السياح الصينيين من التأشيرات لتسهيل سفرهم، بالإضافة إلى استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين»، مشيراً إلى أن الصين شكلت خامس أكبر سوق مصدر لدبي في عام 2019.

كما لفت الموقع إلى جهود زيادة الثقة بين المستثمرين والزوار في سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي، مع قيام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بإطلاق مبادرة جديدة لرمز الاستجابة السريعة لبيوت العطلات في دبي، تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة التي تسعى إلى جعل دبي مدينة ذكية عالمية رائدة، حيث كجزء من هذه المبادرة، سيطلب من مالكي منازل العطلات الآن عرض رمز الاستجابة السريع على المداخل الرئيسية لممتلكاتهم المخصصة لقضاء العطلات في دبي. وهذا الرمز سيمكن الزوار والضيوف من الوصول إلى المعلومات الأساسية حول مشغل بيت العطلات وتقديم تفاصيل الاتصال ذات الصلة بدائرة الاقتصاد والسياحة.

كما أوضح الموقع أن المبادرة ستعمل أيضاً على تسهيل الإشراف وعمليات التفتيش التي تجريها مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، مع ضمان الامتثال الصارم بالإجراءات، لافتاً إلى أن قطاع بيوت العطلات في الإمارة وفقاً للبيانات حكومية سجل نمواً كبيراً، حيث وصل إلى 21,132 وحدة مسجلة بنمو 46 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وإجمالي 32,794 غرفة بنهاية مارس 2023، مع استقبال بيوت العطلات 137,144 ضيفاً خلال الربع الأول من عام 2023.

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