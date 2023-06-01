212.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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بلغت تصرفات العقارات في دبي منذ بداية يناير حتى نهاية مايو 212.5 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأفادت البيانات بأن مبيعات العقارات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بلغت 149.1 مليار درهم، قيمة 50635 صفقة بيع. وبالمقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 92.1 مليار درهم، تصل نسبة نمو القيمة الإجمالية للمبيعات منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلى 61.8 %.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال أول 5 شهور من العام الجاري، 51.7 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الهبات إلى 11.85 مليار درهم.

وتضمنت المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال أول 5 أشهر، 39455 وحدة سكنية وتجارية وفندقية، بقيمة 77.83 مليار درهم، و4860 مبنىً بقيمة 13.49 مليار درهم، و6320 قطعة أرضٍ بقيمة 57.78 مليار درهم، شملت 3 صفقات مليارية، تصدرتها صفقة بيع أرض بـ 3.8 مليارات درهم في منطقة مقطرة، تلتها صفقتا بيع لقطعتي أرض في دبي كريك هاربرور، بلغت قيمة كل منها 1.5 مليار درهم.

عقارات جاهزة

وسجلت العقارات الجاهزة في الفترة من يناير حتى نهاية مايو من العام الجاري، 25161 صفقة بيع، بقيمة 90.9 مليار درهم، تضمنت 17493 صفقة بيع لوحدات بقيمة 29.3 مليار درهم، و1357 مبنى بقيمة 3.9 مليارات درهم، و6311 قطعة أرض بقيمة 57.7 مليار درهم.

فيما تم تسجيل 25474 صفقة بيع على الخريطة في مشاريع قيد الإنشاء، بقيمة 58.1 مليار درهم، تضمنت 21962 وحدة بقيمة 48.4 مليار درهم، و3503 مبانٍ بقيمة 9.5 مليارات درهم، و9 أراضٍ بقيمة 89.3 مليار درهم.

وشهد شهر مايو الماضي تسجيل 11719 صفقة بيع لعقارات بقيمة 33.9 مليار درهم، مقارنة بـ 18.3 مليار درهم، المبيعات المسجلة في ذات الشهر من العام الماضي، بنمو قدره 84 %. وشملت مبيعات الشهر الماضي 9246 وحدة و1171 مبنى و1302 قطعة أرض، وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة 19.4 مليار درهم، قيمة 6013 صفقة، إلى جانب 14.5 مليار درهم، قيمة 2706 صفقات بيع على الخريطة.

نخلة جميرا

واستحوذت نخلة جميرا على أكبر حصة من مبيعات العقارات في دبي خلال أول 5 أشهر، مسجلة مبيعات بقيمة 10.9 مليارات درهم، قيمة 1240 صفقة، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 9.25 مليارات درهم، قيمة 4062 صفقة بيع، وحلت منطقة دبي كريك هاربور ثالثة، بـ 9.1 مليارات درهم، قيمة 2555 صفقة بيع، فيما حلت منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة، بـ 8.2 مليارات درهم، قيمة 1969 صفقة بيع، وجاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الخامسة بـ 6.7 مليارات درهم، قيمة 1037 صفقة، تلتها منطقة الحبية الخامسة بـ 5.7 مليارات درهم قيمة 1845 صفقة، ثم قرية جميرا الدائرية بـ 5.6 مليارات درهم قيمة 5697 صفقة، وبذلك تتصدر قرية جميرا الدائرية باقي مناطق دبي من حيث عدد صفقات البيع العقارية المسجلة في أول 5 أشهر من العام الجاري.

وشهدت منطقة دبي هيلز تسجيل 4.4 مليارات درهم قيمة 1246 صفقة، فيما شهدت منطقة دبي مارينا 4.2 مليارات درهم قيمة 2110 صفقات، وتعكس هذه المعطيات تنوع المناطق التي تستقطب المستثمرين والتي توفر فرص مجزية مما يعزز جاذبية القطاع العقاري ككل الذي يتميز أيضاً بتنوع في المشاريع مع ارتفاع في مستويات الجودة والمساحات للوحدات العقارية التي يتم طرحها تباعاً من قبل المطورين.

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