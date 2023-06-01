«نايت فرانك»: مساكن العلامات المتميزة تكتسب شعبية بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شركة «نايت فرانك» البريطانية الشهيرة للعقارات أن المساكن التابعة لعلامات تجارية متميزة ومعروفة عالمياً باتت تكتسب شعبية متزايدة في دبي، وذلك بسبب الطلب المتنامي من جانب العملاء العالميين من أصحاب الثروات الشخصية الصافية الفائقة.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة بعنوان «ديستنيشن دبي»، فإن قطاع العقارات المنتمية لعلامات تجارية معروفة عالمياً يشهد في الوقت الراهن نمواً مرتفعاً في دبي. ونالت دبي مؤخراً لقب المدينة التي تستضيف أكبر عدد من المشروعات السكنية التي تحمل علامات تجارية متميزة على مستوى العالم، سواءً كانت هذه المشروعات مكتملة أو ما زالت قيد الإنشاء.

وأضاف أن وفرة المساكن ذات العلامات التجارية المرموقة في دبي أسهمت في رفع حصتها الإجمالية من كافة مبيعات الشقق إلى 21.4 % في 2021، و19.2 % العام الماضي، وبلغ إجمالي المبيعات 25.4 مليار درهم.

وحدات جاهزة

وقال طارق درويش، الشريك المساعد ورئيس مبيعات وتسويق المشروعات السكنية لدى «نايت فرانك»: يتطلع العملاء العالميون من هذه الفئة إلى وحدات عقارية جاهزة للتسليم الفوري، بحيث يتمكنون من الانتقال سريعاً إليها للإقامة بها بصفة دائمة.

وتصبح الوحدة العقارية جذابة للمشتري ذي الثروة الشخصية الطائلة إذا كانت جاهزة للتسليم، وفي الوقت ذاته مقترنة بعلامة تجارية فاخرة مرموقة عالمياً، أي أنه يعرفها منذ أن كان يعيش في وطنه الأم، وبصفة خاصة إذا كانت الوحدة مزودة بخدمات فائقة الجودة».

وأضاف: يسلط هذا التوجه الضوء على حقيقة مفادها أن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الشخصية الصافية الفائقة يشترون عقارات في دبي حالياً بغية الانتقال إليها، بحيث تصبح هذه الوحدات بمثابة بيوتهم الثانية، كونها توفر لهم خدمات ووسائل راحة ورفاهية من الطراز الأول.

وتطرق إلى نتائج استبيان أجرته «نايت فرانك» مع فئة أصحاب الثروات الفائقة الذين اشتروا عقارات بدبي، فقال: «أفاد حوالي ربع أفراد عينة الأثرياء الذين سألناهم في استبيان، والذين لا تقل قيمة الثروة الشخصية الصافية لكل منهم عن 10 ملايين دولار، بأنهم يعتزمون استخدام مساكنهم المنتمية لعلامات تجارية فاخرة في دبي كمقار إقامة رئيسية لهم، الأمر الذي يبرز مدى ظهور دبي كوجهة مطلوبة بشدة من جانب فائقي الثراء لتكون مقراً لسُكناهم».

شعبية متنامية

وأفادت نتائج الاستبيان أيضاً بأن شعبية المساكن ذات العلامات التجارية، بدءاً من «ذي دورشيستر» إلى «ريتز كارلتون» و«ذا فور سيزونز»، مروراً بـ«ماما شيلتر» و«مستر. سي»، تتنامى كفئة من فئات الأصول أيضاً.

وإجمالاً، قال 52 % إنهم سيشترون على الأرجح مسكناً ذا علامة تجارية معروفة عالمياً في دبي هذا العام. وارتفع هذا الرقم إلى 69% لمن لديهم ثروة شخصية تزيد على 10 ملايين دولار. وأفاد 85% من الأثرياء القادمين من شرق آسيا باعتزامهم شراء مسكن ذي علامة تجارية معروفة عالمياً في دبي خلال 2023. ويكتسب هذا التوجه شعبية أيضاً لدى من يزورون دبي أكثر من مرة سنوياً، إذ أفاد 87 % منهم بنيتهم شراء منزل ذي علامة تجارية في دبي هذا العام.

وفيما يخص الشراء بدافع الاستثمار، فإن 74 % من هذه الفئة يرجحون شراء مسكن ذي علامة تجارية في دبي، في حين أن 61% قد ينظرون في شراء مسكن ذي علامة تجارية إذا كان الشراء لأغراض السكنى الشخصية البحتة.

استثمار

وأفاد 45 % من عينة الاستبيان عندما سئلوا عن سبب نيتهم شراء مساكن ذات علامات تجارية معروفة عالمياً في دبي بأن سبب الشراء هو الاستثمار /‏ مكاسب رأس المال فقط. بينما أفاد 30 % بأنهم حريصون على شراء منزل ثان /‏ بيت للعطلات. وعلى النقيض من المجموعات الفرعية الأخرى، أفاد 22 % بأنهم يعتزمون استخدام محل إقامتهم الذي يحمل علامة تجارية كمقر إقامة رئيسي، مما يسلط الضوء مرة أخرى على ظهور دبي كوجهة مرغوبة للغاية بعد المنزل الثاني.

وإضافة إلى ذلك، ذكر 68 % من المهتمين بشراء مساكن ذات علامات تجارية معروفة عالمياً في دبي لأسباب شخصية أنهم يعتزمون استخدام مكان الإقامة ذي العلامة التجارية باعتباره مقراً لسُكناهم ونسبتهم 16 %، أو بيت ثان /‏ بيت للعطلات ونسبتهم 52 %.

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