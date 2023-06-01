بيع 11 شقة فائقة الفخامة تجاوز سعر كل منها 100 مليون درهم

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تحقيق مبيعات قياسية في قطاع العقارات فائقة الفخامة، حيث تم تسجيل بيع 11 شقة سكنية تجاوزت قيمة كل منها حاجز الـ 100 مليون درهم، تصدرتها صفقة بيع شقة في مشروع «بولغاري لايتهاوس» بقيمة 410 ملايين درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكان العام الماضي بأكمله قد سجل بيع 5 شقق بهذه الشريحة السعرية تصدرتها شقة بقيمة 163.4 مليون درهم في «أتلانتس ذا رويال» بنخلة جميرا، مما يعكس حجم الإقبال على عقارات دبي الفارهة من قبل أثرياء العالم.

«بولغاري لايتهاوس»

واستحوذ مشروع «بولغاري لايتهاوس» على الحصة الأكبر من قائمة الشقق المباعة بأكثر من 100 مليون درهم، حيث سجل بيع 7 شقق بلغت قيمها 110 ملايين درهم، و116 مليون درهم، و119 مليون درهم، و130 مليون درهم، و137.3 مليون درهم، و160 مليون درهم، إلى جانب الشقة المباعة بـ 410 ملايين درهم، وهي أكبر صفقة بيع شقة مسجلة رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى الآن.

وتضمنت القائمة صفقة بيع شقة جاهزة في «بولغاري ريزيدنسز» بجزيرة جميرا باي بقيمة 122 مليون درهم، وهي الشقة الجاهزة الوحيدة ضمن القائمة، بالإضافة إلى شقتين في مشروع برج «آري» في منطقة الوصل على شارع الشيخ زايد بيعت إحداها بـ 118.7 مليون درهم، والأخرى بـ 117.2 مليون درهم، كما تضمنت القائمة صفقة بيع شقة بـ 105 ملايين درهم في مشروع «سيكس سنسز نخلة جميرا». وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الشقق 1.6 مليار درهم.

أقل من 100 مليون

وسجلت دبي خلال الفترة من يناير لغاية نهاية مايو 63 صفقة بيع لشقق فاخرة تجاوزت قيمة كل منها 36.7 مليون درهم وصولاً إلى حاجز 100 مليون درهم، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الشقق 3.4 مليارات درهم.

واستحوذت جميرا باي على أكبر مبيعات الشقق التي تجاوزت قيمتها 36.7 مليون درهم، حيث سجلت 23 صفقة بيع بقيمة 2.3 مليار درهم خلال أول 5 أشهر من العام، تلتها نخلة جميرا بـ 25 صفقة قيمتها تجاوزت 1.2 مليار درهم، وحلت منطقة الوصل ثالثاً بـ 643 مليون درهم قيمة 8 شقق، وجاءت منطقة قناة دبي المائية في المرتبة الرابعة بـ 457.8 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بـ 144.3 مليون درهم قيمة 3 شقق، وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة التي تليها بـ 103.5 ملايين درهم قيمة شقتين، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 78.4 مليون درهم قيمة شقتين، ومن ثم منطقة زعبيل الأولى التي سجلت بيع شقة بقيمة 42.1 مليون درهم تلتها منطقة جميرا الثانية التي سجلت بيع شقة بـ 36.7 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز