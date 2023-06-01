نمو عدد موظفي «رابيد» 4 أضعاف في عامها الأول بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «رابيد»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، تحقيق نمو بمعدل أربعة أضعاف في عدد موظفيها منذ انطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو ما يعكس مكانة دبي والمركز الرائدة عالمياً كوجهة جاذبة للمواهب في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وبدأت «رابيد» رحلتها في دبي عام 2022، وهي تمثل أول شركة إسرائيلية تحصل على تصريح رسمي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها وفقاً للوائح وتعليمات نظام الخدمات المالية المعمول به في الإمارات. وفتحت هذه الخطوة المهمة المدعومة بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار المستقبلية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، الأبواب أمام الشركات الأخرى للتوسع في المنطقة.

وفي إطار احتفالها بحلول الذكرى السنوية لتواجدها في دبي، أعلنت الشركة عن إحرازها لمعدلات نمو استثنائية بواقع أربعة أضعاف في عدد قوتها العاملة من 15 إلى 70 موظفاً.

وينسجم هذا الإنجاز مع استعداد شركة التكنولوجيا المالية الرائدة لمرحلة جديدة من النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط ككل، مؤكدةً بذلك قدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية إلى دبي.

وقال أريك شيلتمان، المؤسس المُشارك والرئيس التنفيذي لشركة «رابيد»: أكدنا خلال عامنا الأول في دبي وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي التزامنا بالابتكار وقدرتنا على تطوير أكثر منصات التكنولوجيا المالية العالمية تطوراً في العالم. ويعكس نمو شركتنا خلال عامها الأول في المركز احتضان المنطقة لإمكانات كبيرة غير مستغلة.

وعليه، تتمثل مهمتنا ببساطة في تزويد الشركات من مختلف الأحجام بتجارب سلسة في مجال التكنولوجيا المالية تدعم توسعها محلياً ودولياً. ومع سعينا إلى التوسع ضمن دبي وخارجها، سنواصل العمل على توفير أدوات التكنولوجيا المالية التي تحتاجها أي شركة لتصل إلى العالمية«.

وحازت حلول«رابيد» المبتكرة للتكنولوجيا المالية على تقدير كبير من قبل العاملين في القطاع، حيث تم تصنيف الشركة مؤخراً كواحدة من أفضل شركات الدفع العابرة للحدود من قبل FXC Intelligence للعام الرابع على التوالي.

قاعدة قوية

ومن جهته، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز«إنوفيشن هب»التابع لمركز دبي المالي العالمي: نهنئ»رابيد«بمناسبة مرور عام على تواجدهم في دبي، مثمنين جهودهم المتواصلة في استقطاب المزيد من المواهب إلى الإمارة والمساهمة برسم مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من مقرهم في مركز دبي المالي العالمي.

يمتلك المركز قاعدة قوية من الشركات العاملة في القطاع المالي والابتكار تفوق 1,369 شركة نشطة، حيث تم تحقيق ارتفاع سنوي بلغ 22% مقارنة بالعام 2021، مما يجعله القطاع الأكثر نمواً ضمن القطاعات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.

ويسرنا أن نرى معدلات نمو إيجابية يتم تحقيقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية على غرار «رابيد»، وذلك تماشياً مع النمو المسجل ضمن منظومة المركز لشركات التكنولوجيا المالية.

من الجدير بالذكر أن العمليات التوسعية التي حققتها«رابيد» في دبي تعد ركيزة أساسية في دعم مستهدفات التحول الرقمي لدولة الإمارات، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

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