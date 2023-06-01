240 اجتماعاً في «صالون الإنتاج المشترك» بمعرض «كابسات 2023»

المصدر: (دبي- البيان)

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اختتمت «إتش كونسلت» الشركة المتخصصة في مجال سوق المحتوى باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النسخة الثانية من مبادرتها «صالون الإنتاج المشترك» بنجاح، بالتعاون مع معرض «كابسات»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وعكس صالون الإنتاج المشترك في دورته الثانية الآفاق الكبيرة للتعاون، ضمن هذا القطاع، وشهد إقامة 240 اجتماعاً نوعياً ومحدداً مسبقاً، تنتج صفقة واحدة عن كل خمسة إلى ستة اجتماعات، ولذلك من المتوقع الإعلان عن قرابة 40 صفقة لشراكات في الإنتاج كبرى، خلال العام المقبل، ليست من نوع عمليات الاستحواذ، بل أكبر،

وشهدت النسخة الأولى من «صالون الإنتاج المشترك»، والتي أقيمت في عام 2022، مشاركة أكثر من 40 شركة، من بينها منصات دولية مرموقة وقنوات تلفزيونية ودور إنتاج ومستثمرون من القطاع الخاص، وعُقدت نسخة هذا العام ضمن منطقة مخصصة فقط لحاملي الدعوات، وشملت مساحة خاصة للاجتماعات، وهدفت إلى تحفيز الاستثمارات من وإلى المنطقة العربية في أنواع المحتوى الطويل كالأفلام والمسلسلات، وذلك عبر الجهود التعاونية بين كبرى الجهات الإعلامية الإقليمية والدولية.

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