«موانئ أبوظبي» و«مكتب المقيمين» يتعاونان لجذب المواهب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمقيمين، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لدعم المجتمع المزدهر وتسهيل شؤون المقيمين في الإمارة، للتعريف بالمزايا والمبادرات، التي تهدف لاستقطاب أفضل المواهب واستبقائها في الإمارة.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع مكتب أبوظبي للمقيمين على وضع استراتيجية مشتركة، لتعزيز الاستقرار طويل الأمد في الإمارة لمجموعة من الشركاء المعنيين، وموظفي المجموعة، وبموجب ذلك ستقدم المجموعة عبر مختلف قطاعاتها وشركاتها التابعة باقة من العروض والخدمات الحصرية لحاملي الإقامات طويلة الأمد، من بينها عروض خاصة، تقدمها مجموعة كيزاد على تأسيس مكاتب المنطقة الحرة، وعلى العروض الأساسية الخاصة بالأراضي والمستودعات.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «نسعى من خلال هذه الشراكة للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها إحدى أفضل الوجهات العالمية لأصحاب المواهب».

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