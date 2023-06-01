«تابي» تحصد تمويلاً وترفع التسهيل الائتماني إلى 350 مليون دولار

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح تطبيق «تابي» للمدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إتمام جولة تمويل جديدة أدت إلى رفع قيمة التسهيل الائتماني إلى 350 مليون دولار، بزيادة قدرها ضعفان منذ إعلان التسهيل الائتماني الأخير.

تضمنت الجولة مشاركة مستثمرين عالميين رئيسيين في مجال الائتمان، بقيادة شركة بارتنرز فور جروث Partners for Growth (PFG) التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، والذين قدموا أول تسهيلات ائتمانية لمؤسسي شركة «تابي» وسهلوا التوسع المستمر لينضم كل من شركة أتالايا كابيتال في نيويورك وشركة CoVenture وهي شركة متعددة الاستراتيجيات لإدارة الأصول من ميامي.

يعكس توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية لشركة «تابي» النمو الملحوظ الذي تشهده الشركة بوجود أكثر من 4 ملايين عميل نشط يتحكمون في شؤونهم المالية بمزيد من المرونة. لدى «تابي» اليوم أكثر من 15,000 شريك، وتضم أكبر 10 مجموعات للبيع بالتجزئة وتسهم في تنمية أعمالهم من خلال توفير طرق الدفع الأنسب لعملائهم. ولا يقتصر نجاح «تابي» على المبيعات الرقمية فحسب، بل توسع ليضم المبيعات في المحلات، حيث تم إصدار أكثر من 280,000 بطاقة «تابي» في الإمارات.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «تابي»: سعداء بالشراكة مع مستثمرين استثنائيين مثل «Atalaya» و«PFG» و«CoVenture» لمواصلة دعم نمو «تابي» وإعادة رسم علاقة المتسوقين بأموالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز