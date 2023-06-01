39.6 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم في مايو

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 39.6 مليار درهم خلال شهر مايو، مع تركزها في أسهم المالية والبنوك والعقار والطاقة. ووفق رصد لـ«البيان»، توزعت السيولة بواقع 29.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و10.3 مليارات درهم في سوق دبي المالي. وجرى التداول خلال مايو على نحو 12.8 مليار سهم منها 6.3 مليارات سهم في سوق أبوظبي و6.5 مليارات سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 498.7 ألف صفقة في السوقين.

سوق دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال مايو بنسبة 0.9% أو ما يعادل 31.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3576.63 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.8%، والاتصالات 2.2%، والصناعة 0.53%، والمالية 0.45%. وارتفعت في سوق دبي أسهم الخليج للملاحة 320%، ومصرف عجمان 26%، وبي إتش إم كابيتال 20%، وبنك السلام- البحرين 18%، وديار للتطوير 13.6%، وزاد تعاونية الاتحاد 13%، وجي إف إتش المالية 7.2%، وأمانات القابضة 7%، والرمز 6%، ودبي التجاري 4.5%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال مايو بنحو 1.7 مليار درهم، تلاه مصرف عجمان جاذباً نحو 1.3 مليار درهم، ثم «الخليج للملاحة» مستقطباً 1.25 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9406.57 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 3.6% ومؤشر العقارات 0.62% والرعاية الصحية 0.01%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط خلال مايو مستقطباً سيولة بأكثر من 5.9 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 2.9 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 1.9 مليار درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة خلال الفترة نفسها بنك الشارقة بنسبة 32.1%، والوطنية للسياحة والفنادق 14.9%، ورأس الخيمة العقارية 13.2%، وأي دي سي كوربوريشن 12.1%، وأبوظبي التجاري 10.6%، والشارقة الإسلامي 6.2%، وأغذية 5.6%، وبيانات 3.2%.

آخر جلسات الشهر

وعلى المستوى اليومي، واصل سوق دبي ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، وصعد مؤشر السوق 0.26% إلى 3576.63 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أسابيع منذ 8 مايو، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9406.57 نقاط، متراجعاً بنسبة 0.82%.

وحصدت الأسهم سيولة 4.2 مليارات درهم أمس، موزعة بواقع 3.23 مليارات درهم في سوق أبوظبي و964.46 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 921.5 مليون سهم عبر تنفيذ 43.8 ألف صفقة.

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