إدراج سهم «أدنوك للإمداد» بسوق أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج سهم شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات بي إل سي، كثالث إدراج يشهده السوق الأول خلال العام الجاري 2022، بعد «أدنوك للغاز» و«بريسايت»، وذلك ضمن خطة السوق لمضاعفة قيمته السوقية وتنويع القطاعات وتعزيز السيولة ونشاط التداول.

وأعلن سوق أبوظبي، في تعميم أمس، إدراج أسهم شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات اعتباراً من اليوم الخميس على أن تكون ضمن السوق الأول الفئة الأولى.

وهذه هي الشركة السادسة التي تطرح «أدنوك» حصة أقلية من أسهمها بسوق أبوظبي خلال الأعوام الخمسة الماضية، ويأتي بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر» و«فرتيجلوب» و«بروج» و«أدنوك للغاز».

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