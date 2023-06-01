«بي إتش إم» مزود سيولة لأسهم «تعليم» في سوق دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة تعليم القابضة، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، والتي تمتلك محفظة تضم 26 مدرسة، عن تعيين شركة «بي إتش إم كابيتال» مزوداً للسيولة على أسهمها المدرجة في سوق دبي المالي.

وسيسهم تعيين مزود للسيولة في تعزيز حركة تداول أسهم «تعليم»، من خلال دعم استقرار الأسعار بصورة أكبر، وضمان أحجام تداول كافية، بغض النظر عن سعر السهم، وسيساعد تحسن السيولة كذلك في استقطاب قاعدة أوسع من المستثمرين، ما سينعكس إيجاباً على مرونة التداول بالنسبة للمساهمين الحاليين في شركة تعليم.

ووفقاً لهذه الاتفاقية ستقوم «بي إتش إم كابيتال» بتوفير السيولة لأسهم شركة تعليم في سوق دبي المالي، من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم: «تمضي «تعليم» حالياً في تنفيذ استراتيجية نمو فعالة، تتضمن توسعة محفظتنا الحالية من المدارس المتميزة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى فتح أربع مدارس جديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك بدعم من خبرتنا الإقليمية الواسعة، وخبرتنا في تطوير وتشغيل مرافق التعليم المتميز».

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