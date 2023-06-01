«الجابر للتكنولوجيا» تستحوذ على «ليدجيربلوك الدولية»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الجابر للتكنولوجيا الشركة الإماراتية التابعة لمجموعة الجابر عن استحواذها على شركة «ليدجيربلوك الدولية للتكنولوجيا»، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير تقنية «بلوك تشين»، وتوسيع عملياتها في المنطقة.

وتهدف الجابر للتكنولوجيا من هذا الاستحواذ الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لعملة LBVV، وتوفير الحلول التكنولوجية المتطورة في تقنية «بلوك تشين» لمجموعة المستخدمين الكبيرة لشركة «ليدجيربلوك»، والتي تضم 500 ألف مستخدم في 60 دولة، وكجزء من عملية إعادة الهيكلة سيتولى فريق عمل شركة الجابر المهام الإدارية، من أجل تحقيق المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO)، وذلك لتقديم أحدث التقنيات في «بلوك تشين»، وتنفيذ الخطط الواعدة للشركة، حيث يمُثل هذا الاستحواذ أهمية كبيرة لشركة الجابر للتكنولوجيا، ويعكس زيادة استثماراتها في تطوير تقنية «بلوك تشين» وإمكانات عملة LBVV، كما يعزز مكانة الشركة بمجال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة المتخصصة في الـ«بلوك تشين».

وأطلقت «ليدجيربلوك الدولية للتكنولوجيا» مؤخراً عملتها المشفرة الرسمية «LBVV Coin»، والتي تقدر قيمتها حالياً بـ 0.33 سنت/‏ دولار والتي يمكن الحصول عليها، من خلال العديد من منصات تبادل العملات المشفرة.

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