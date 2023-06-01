«ماكسترون لايتينغ» الصينية تؤسس أول وحدة تصنيع في المنطقة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت شركة ماكسترون شو لايتينغ الصينية، عن تأسيس أول وحدة تصنيع لها في الشرق الأوسط برأس الخيمة، في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وتمتد الوحدة الصناعية على مساحة 1200 متر مربع وهي مخصصة لإنتاج شاشات الفيديو ذات التقنية الألمانية وأنظمة إضاءة من نوعية «إل إي دي» القابلة للبرمجة ويتم التحكم بها بواسطة الحاسوب.

وتقدم ماكسترون منتجات عديدة يتم استخدامها في قطاعات الترفيه والضيافة في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة حالياً من مكاتبها التي تقع في الولايات المتحدة وألمانيا، ويمثل قرار الشركة بنقل المقر الشرقي إلى دولة الإمارات وتحديداً رأس الخيمة بمثابة خطوة جديدة نحو توسعة نطاق أعمالها كشركة مصنعة للتكنولوجيا.

وشهد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وكارل رينولدي، المدير العام لشركة ماكسترون شو لايتينغ انطلاقة رحلة أعمال الشركة في إمارة رأس الخيمة، وذلك أثناء حفل التوقيع الذي تم تنظيمه مؤخراً.

وبهذه المناسبة، أعرب رينولدي عن سعادته بإمكانية توسعة نطاق أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأسيس وجود لها في دولة الإمارات قائلاً: «لطالما اعتبرنا دولة الإمارات وجهة ترحب بجميع الأفراد وتحفز الشركات من مختلف القطاعات. وجاء القرار بعدها على إمارة رأس الخيمة لتأسيس الشركة نظراً لسهولة الوصول إليها وحصولنا على الدعم اللازم من فريق راكز، والذي ساعدنا في جميع عملياتنا الصناعية المتنامية، حيث لعبت هذه العوامل دوراً مهماً في توسعة نطاق أعمالنا بشكل واسع في الإمارات العربية المتحدة وبكل أمان».

وقال رامي جلّاد: «يسرنا أن نرحب بشركة ماكسترون شو لايتينغ ضمن بيئة أعمالنا النابضة بالحيوية، والتي تدعم مئات الشركات الصناعية. ستتمكن الشركة عن طريق وحدتها الإنتاجية في إمارة رأس الخيمة من الوصول إلى سوق دولة الإمارات الواعد، مما يعكس نظرة إيجابية عن قطاع السياحة في الدولة والذي تفوق قيمته 40 مليار دولار».

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