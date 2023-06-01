تعاون بين مجلسي سيدات أعمال أبوظبي وعجمان

المصدر: (عجمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مجلسا «سيدات أعمال أبوظبي» و«سيدات أعمال عجمان»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى توحيد الجهود الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، ودعم مشاركتها في عملية التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة، والتعاون في إطلاق المبادرات والأنشطة الاستباقية المشتركة، لتعزيز مساهمتها الإيجابية والفاعلة بالمجتمع، بما يدعم أهداف المجلسين، ويتواكب مع خطط وتوجهات الدولة.

ونصت المذكرة على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن سيدات ورائدات الأعمال المواطنات وغير المواطنات في أبوظبي وعجمان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة عجمان، برئاسة المهندسة عائشة خلفان بن بدر نائبة رئيسة المجلس، مقر مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بهدف توطيد العلاقات الثنائية، وزيادة فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتعزيز دور صاحبات الأعمال من عضوات المجلسين، وتمكينهن من الارتقاء بأفكارهن ومشاريعهن. وكانت في استقبال الوفد، أسماء الفهيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعضوات مجلس الإدارة، وفاطمة هلال البلوشي مديرة المجلس. ووقّع المذكرة أسماء الفهيم، والمهندسة عائشة خلفان بن بدر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز