اقتصادية رأس الخيمة تقدم 951 استشارة قانونية منذ بداية العام

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم مكتب الشؤون القانونية لـ 951 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ بداية العام الجاري، ويأتي ذلك في إطار التزامها بتوفير الدعم القانوني لمجتمع الأعمال بالإمارة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما تم الفصل في 1338 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى عبر لجنة تظلمات المتعاملين.

وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: «قام مكتب الشؤون القانونية بتصديق 144 عقداً، والرد بالإفادة على 355 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ مجملها 28 شكوى، وفي إطار التوعية وتعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة نظم المكتب ثلاث ورش توعية، ونشر 26 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة».

وأكد المساح، أن الدائرة قامت بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحياد والعدل والشفافية تجاه المستثمرين.

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