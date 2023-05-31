68 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء والتخطيط في دبي بنهاية الربع الأول

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في الإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 108 مشروعات تضم 28973 غرفة منها 68 مشروعاً في دبي وحدها بطاقة 20647 غرفة وبحصة 62.9% من المشروعات، وأكثر من 71 % من عدد الغرف بحسب تقرير صادر عن شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية عن المشاريع الفندقية.

وأظهرت البيانات أن دبي تستحوذ على 14% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في المنطقة، والذي وصل إلى 147.35 ألف غرفة في مراحل الإنشاء المختلفة، و11.7% من إجمالي عدد المشاريع الفندقية الذي بلغ 581 مشروعاً.

وبحسب التقرير، وصل إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، إلى 581 مشروعاً تضم في الإجمال 147.35 ألف غرفة فندقية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 8% من حيث المشاريع و6% من حيث الغرف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الشركة افتتاح 133 مشروعاً فندقياً جديداً تضم 31573 غرفة في 2023 وافتتاح 123 فندقاً العام المقبل تضم 30430 غرفة.

وكشف التقرير، أنه بنهاية الربع الأول امتلكت 5 شركات فندقية عالمية 50% من المشاريع و59% من المشروعات الفندقية قيد الإعداد في الشرق الأوسط، وتصدرت «هيلتون» العلامات الفندقية العالمية بامتلاكها 99 مشروعاً تضم 24736 غرفة.

يأتي بعدها أكور بـ 76 مشروعاً تضم 19750 غرفة، ثم ماريوت الدولية بـ 78 مشروعاً تضم 23232 غرفة، تليها مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» برقم قياسي لعدد المشاريع بواقع 64 مشروعاً تضم 14833 غرفة، ثم مجموعة فنادق راديسون بـ 20 مشروعاً تضم 3941 غرفة.

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