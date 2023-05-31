«إكويتي» تستحوذ على مزوّد تكنولوجيا الدفع الرقمي «كلاود إنفِست»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إكويتي استحواذها على شركة «كلاود إنفِست»، مزوّد تكنولوجيا الدفع الرقمي. وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمجموعة، إسكندر نجار: كجزء من خطط التوسع الاستراتيجية لـ«إكويتي»، نحن متحمسون للانتقال إلى قطاع المدفوعات والخدمات الرقمية، مما يتيح الكفاءة التشغيلية وفتح آفاق إيرادات جديدة للمجموعة. حيث سيسمح التعاون بين الشركتين بالتكامل السلس داخل مجموعتنا.

وقال محمد الأحمد، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة إكويتي: يمثل هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوة مهمة نحو توسيع قدراتنا في قطاع حلول المدفوعات الرقمية. عن طريق الاستفادة من خبرات «كلاود إنفِست» التي تزيد على 10 سنوات في العمل مع البنوك والمؤسسات المالية وشركاء مثل ماستركارد وفيزا و«نتورك إنترناشيونال». تهدف إكويتي إلى تعزيز عروض خدماتها جنباً إلى جنب مع خبرة شركة «كلاود إنفِست» العميقة في هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كلاود إنفِست»، عثمان أيوجيل: نحن متحمسون للانضمام إلى مجموعة إكويتي ونتطلع إلى أن نصبح معاً في طليعة مجال التكنولوجيا المالية العالمية.

ووفقاً لتقرير جراند فيو ريسيرش العالمية لحجم سوق الدفع الرقمي بلغت قيمة وحجم سوق المدفوعات الرقمية العالمية 81.03 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.8 % من عام 2023 إلى عام 2030. كما بلغت قيمة معاملات الدفع الرقمي العالمية أكثر من 8 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022.

وتقدم مجموعة إكويتي تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت ومنتجات مالية متعددة الأصول عبر أشهر منصات التداول عالمياً. يشمل التواجد العالمي للمجموعة مكاتب محلية في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تضم المجموعة شركة «إكويتي كابتل يو كيه ليمتد» المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية، وشركة «اكويتي سيكوريتيز» لوساطة العملات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وشركة مجموعة إكويتي (الأردن) المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، وشركة «إي جي إم سيكيوريتيز» المنظمة والمرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق المال في كينيا، وشركة «إكويتي بروكيريج» (سيشيل) المحدودة المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل، وشركة «إكويتي إي إم سي جيه إس سي» المنظمة والمرخصة من قبل بنك أرمينيا المركزي، وشركة «إكويتي جلوبل ماركتس ليمتد» الخاضعة لتنظيم وترخيص هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.

وتتخصص شركة «كلاود إنفِست» في إدارة المعاملات وحلول الدفع الرقمية وتقدم الشركة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تمكّن البنوك وتجار التجزئة وشركات التمويل الصغير والشركات المالية الأخرى من توفير خدمات دفع سلسة لعملائهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز