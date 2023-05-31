«بلومبرغ»: استدامة الثروات العائلية في صدارة اهتمامات دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن دبي نجحت في جعل تأسيس الأعمال التجارية في دبي أمراً سهلاً، فضلاً عن كون كُلفته منخفضة نسبياً.

ونشرت الوكالة تقريراً عن الأعمال والشركات في دبي، وخاصة الشركات العائلية.

وسلط التقرير الذي جاء بعنوان «الحفاظ على الثروات العائلية في دبي يحتل مركز الصدارة: نظرة على ضرائب الشركات» الضوء على الشركات العائلية، فذكر أن دبي اتخذت خطوات قوية للحفاظ على الشركات العائلية الكائنة على أرضها وتنميتها، وكان أقوى هذه الخطوات تأسيس «مركز الثروات العائلية» في مارس الماضي لمساعدة العائلات وكذلك الأفراد من مالكي الثروات الشخصية الصافية الطائلة في دبي على اجتياز التحديات التي تواجهها أعمالهم وشركاتهم، كالرقمنة، القضايا الثقافية، الحوكمة، والتخطيط للخلافة في ملكية وإدارة الشركات العائلية.

وذكرت بلومبرغ أن دبي عملت باجتهاد كي تجعل من نفسها مركزاً جاذباً للأعمال والشركات، بما في ذلك الشركات العائلية. وأضاف التقرير أن دبي لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي، وحتى عندما تبدأ في فرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة بها، فقد فرضت سعراً لهذه الضريبة يُعد ضمن الأدنى على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز 9%.

وتابع التقرير موضحاً أن الضريبة الجديدة ستسري على الدخل التجاري فقط، بينما لن تسري على الدخل السلبي «ويُقصد به الدخل المتولّد عن الاستثمار في مشروع من دون الحاجة إلى الوجود الفعلي للمستثمر الذي يجني الربح أو مشاركته الفعلية في إدارة المشروع». وأضاف التقرير أنه من الأهمية بمكان ذكر أن ضريبة الشركات الجديدة لن تطبق على الشركات العاملة بالمناطق الحرة العديدة المنتشرة في الإمارات.

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