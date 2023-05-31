212.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أول 5 أشهر

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بلغت تصرفات العقارات في دبي منذ بداية يناير حتى نهاية شهر مايو اليوم 212.5 مليار درهم، وبحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات خلال أول 5 اشهر من العام الجاري 149 مليار درهم قمة 50620 صفقة بيع، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 51.7 مليار درهم، ووصلت قيمة الهبات إلى 11.85 مليار درهم.

وتضمنت المبيعات 39444 وحدة و 4585 مبنى و 6318 قطعة أرض.

وسجلت العقارات الجاهزة 25146 صفقة بيع بقيمة 90.9 مليار درهم تضمنت 17482 صفقة بيع لوحدات و 1355 مبنى و 6309 قطعة أرض.

فيما تم تسجيل 25474 صفقة بيع على الخريطة في مشاريع قيد الانشاء بقيمة 58.1 مليار دره. تضمنت 21962 وحدة و 3503 مبنى و 9 أراض.

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