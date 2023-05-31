المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طرح 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن برنامج «مُصنّعين»، البرنامج المصمم لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وسيتم توفير جميع فرص التدريب من قبل أكثر من 85 شركة صناعية مشاركة بالبرنامج من مختلف إمارات الدولة على منصة برنامج «نافس» خلال الفترة القادمة.

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