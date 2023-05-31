مجموعة الإمارات تعزز كفاءة كوادرها بالحوسبة الفضائية والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت مجموعة الإمارات في رحلة رقمية مستقبلية وغامرة، هي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة لتحويل تجارب موظفيها، وذلك بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسيز AWS».

ووقع الجانبان اتفاقيةً لتطوير منصة غامرة للواقع الممتد iXR، وتعزيز قدرات طاقم المقصورة العاملين والمنضمين حديثاً ومجتمع شركاء الصناعة الأوسع. وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،

تتضمن الاتفاقية محاور افتراضية ثلاثية الأبعاد، تشمل التدريب الافتراضي، وبيئات ألعاب، وتجارب محاكاة، وغيرها الكثير في المستقبل القريب، حيث تواصل مجموعة الإمارات إضافة ميزات وتكنولوجيا رائدة إلى المنصة.

ويوفر الواقع الممتد، المدعوم بالحوسبة الفضائية والذكاء الاصطناعي لـ AWS قدرات تقنية استثنائية مع تجارب غير عادية وواقعية. وصُممت تجارب الواقع الممتد لمقابلة الموظفين في أماكن عملهم، وسوف تتوفر عبر الجيل التالي من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، مع تجربة متسقة عالية الدقة تأتي من السحابة. وسوف يُطوّر الواقع الممتد في المرحلة الأولى ثلاث قدرات متميزة: محور تعاوني، وفضاء اجتماعي، وتدريب طاقم الطائرة والموظفين.

وسوف يرحب «مركز الإمارات الافتراضي» بالموظفين للمشاركة في تجارب العلامة التجارية التفاعلية.

ويقدم الواقع الممتد تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد لا مثيل لها لطاقم المقصورة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لخلق بيئة غامرة حقاً. وينتقل أفراد الطاقم إلى عالم رقمي بُني بمنتهى الدقة مع فصول دراسية افتراضية، للتواصل مع المدربين وزملائهم المخضرمين والتعلم منهم، والتنقل عبر المقصورات الداخلية لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. وتضم بيئة العالم الرقمي مدربي خدمة المقصورة، وصوراً رمزية واقعية، بالإضافة إلى تواصل صوتي لتجربة حسية تعزز روح الضيافة في طيران الإمارات.

ويتيح عالم الواقع الافتراضي أمام موظفي مجموعة الإمارات الجدد التعرف سريعاً على المجموعة وأعمالها الواسعة وثقافتها وموظفيها وأدوارهم الخاصة، بالإضافة إلى ميزات العيش في دبي. كما وفر خدمات الدعم تجربة إعداد سلسة للمرشحين الناجحين.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «مجموعة الإمارات والابتكار صنوان، لأننا نضع دوماً معايير عالية في صناعة الطيران. وتتمثل رؤيتنا في بناء قدرات افتراضية هادفة وعملية ومجزية تستفيد من تطور الذكاء الاصطناعي. ونستخدم هذه القدرات القابلة للتطوير والتي تمتد عبر العلامات التجارية والشركات التابعة للمجموعة. ففي المرحلة الأولى، يساعد الواقع الممتد أفراد طاقم الطائرة على التفاعل والتعرف على النظام الأساسي في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة يمكنهم استكشافها في الوقت الذي يناسبهم، ما يعزز نقل المعرفة ورضا العاملين. وسوف نعمل خلال هذه المرحلة أيضاً على تطوير تجربة موظفنا باستخدام الواقع الممتد لإدماجهم بسلاسة في عمليات المجموعة ومجتمعها وثقافتها».

وأضاف: «سوف نكون بفضل تقنية الواقع الممتد، التي نعمل حالياً لإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، الناقلة الأولى والوحيدة التي لديها هذه المنصة المدمجة التي تربط عملياتها، ما يؤكد التزامنا بقيادة وترسيخ الابتكار والتقنيات المتطورة في مجال الطيران لصالح عملائنا ومجتمعاتنا والصناعة عامةً».

وقال ألبرت أوفر، نائب رئيس الخدمات الاحترافية في أمازون ويب سيرفيسيز: «الواقع الممتد XR هو تقنية ناشئة سريعاً ستدفع صناعة الطيران إلى المستقبل. وسوف يكون لها تأثير عميق على التدريب والتصميم وعروض الخدمة المبتكرة في بيئات آمنة غامرة وموجهة نحو الأداء وفعالة. ويسعدنا أن ندعم انتقال مجموعة الإمارات إلى عصر الويب ثلاثي الأبعاد من خلال تقديم خبراتنا في مجال البنية التحتية والذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة المكانية، بالإضافة إلى خبرات زملائنا في خدمات AWS الاحترافية لإحياء هذه التكنولوجيا. وسوف يؤدي هذا التعاون إلى إعداد موظفي طيران الإمارات لتقديم تجارب عملاء فريدة ومتسقة، فنحن نعمل معًا على إحداث ثورة في صناعة السفر ورفع مستوى التجارب الجديدة والمثالية».

ويتضمّن الواقع الممتد تقنيات متقدمة، بما في ذلك Epic Games Unreal Engine. وقد تم اعتماد هذه التقنية الرائدة ثلاثية الأبعاد في الصناعة على نطاق واسع لدى «أمازون ويب سيرفيسيز»، ما يوفر بنية أساسية وخدمات سحابية مرنة وآمنة وموثوقٌ بها وقابلة للتطوير.

وتمضي دبي والإمارات قُدماً على دروب الاقتصاد الرقمي برؤية واضحة تدعمها سياسات عملية وأطر تنظيمية عبر الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.

وتعكف طيران الإمارات حالياً على إعادة تصميم جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي ليصبح مركزاً لتطوير تجارب مستقبلية متطورة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الرقمي. كما تواصل الناقلة تعزيز علاقاتها مع شركاء الصناعة في استراتيجيتها Web3، وتوظيف المواهب للمشاريع قيد التنفيذ.

وتُعدّ طيران الإمارات رائدة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت عبر emirates.com وتطبيقها الخاص، حيث تقدم منذ أكثر من 6 سنوات رؤية ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة لمقصورة الطائرة. كما تمتلك طيران الإمارات تطبيق واقع افتراضي VR خاصاً بها في متجر أوكولاس Oculus Store"، الذي يوفر للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي وتفاعلية داخل المقصورة على طائرات الإيرباص A380 وطائرات البوينج 777-300ER Gamechanger.

أحمد بن سعيد: سعدتُ بمقابلة ألبرت أوفر، نائب رئيس الخدمات الاحترافية في أمازون ويب سيرفيسيز AWS. نحن في غاية الاستعداد لمواصلة رحلتنا نحو التحول الرقمي مع AWS وتدشين مشروع مجموعة الإمارات المبتكر الذي سيُحدث تحولاً جذرياً في تجارب موظفينا وتدريبهم. pic.twitter.com/ePlCLKi2GJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 31, 2023

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