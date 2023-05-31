انخفاض ملحوظ لأسعار الوقود خلال يونيو 2023

المصدر: البيان

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اعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو 2023، وأقرت انخفاض أسعار البنزين بمقدار 21 فلساً، بينما تم تخفيض الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مايو 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها اعتباراً من غد الخميس أول يونيو 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل انخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 21 فلساً من 3.16 دراهم في مايو إلى 2.95 دراهم في يونيو، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 21 فلساً من 3.05 درهم في مايو إلى 3.84 دراهم في يونيو.

كما انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 21 فلساً من 2.97 درهم في مايو إلى 2.76 درهم في يونيو 2023.

كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر من 2.91 دراهم في مايو إلى 2.68 درهم في يونيو.

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