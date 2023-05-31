المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال تقرير شركة «نايت فرانك» حول مناطق العقارات السكنية الفاخرة الأكثر طلباً من الأثرياء: «سجلت دبي 88 صفقة بيع لعقارات سكنية تتجاوز قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2023. وتسهم قوة الطلب على العقارات السكنية الفاخرة من الأفراد فائقي الثراء المحليين والدوليين على زيادة ارتفاع الأسعار في هذه الشريحة الحصرية من السوق.

وبلغ متوسط أسعار القدم المربعة للوحدات السكنية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار أمريكي في الربع الأول نحو 7235 درهماً، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 16 % مقارنةً بمعدل سعر القدم المربعة في هذه الفئة من المساكن في عام 2022 والبالغ 6250 درهماً».

وأشار التقرير إلى أن الأحياء السكنية الفاخرة في المدينة، والتي تشمل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي، واصلت الهيمنة على مبيعات المنازل الفاخرة، وبلغ متوسط أسعار القدم المربعة في هذه المواقع المرغوبة للغاية 8800 درهم إماراتي خلال الربع الأول.

وقد استحوذت هذه المناطق الرئيسية بنسبة 64 % من مبيعات الوحدات السكنية التي تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين دولار أمريكي.

وتكتسب مناطق أخرى مكانة بارزة أيضاً. من المحتمل أن تنضم إلى قائمة المناطق المفضلة للأثرياء إذا استمرت في ترسيخ مكانتها كأحياء راقية. وتعد منطقة القناة المائية أحد هذه المواقع، حيث أسهمت المبيعات السكنية ذات العلامات التجارية في ظهورها كنقطة ساخنة مطلوبة من قبل فائقي الثراء.

كما تشمل المناطق الجديدة التي انضمت بسرعة إلى قائمة دبي المتزايدة من المناطق فائقة الفخامة كلاً من تلال الغاف التي تم فيها تم بيع ثلاثة منازل تزيد قيمة كل منها أكثر من 90 مليون درهم إماراتي العام الماضي، وكما تم بيع 7 فلل بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لكل فيلا في الربع الأول من هذا العام.

وقال التقرير: «في حين أن معظم الأثرياء العالميين الذين يستثمرون أو يعتزمون الاستثمار في دبي ينجذبون إلى الحصول على وحدات سكنية على الساحل، فقد وضع تلال الغاف معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة في منطقة داخلية توفر الجودة ووسائل الراحة.

ويشير النقص في المعروض من الوحدات السكنية ضمن مجتمعات الواجهة البحرية المكتملة، ومحدودية مواقع التطوير التي يمكن تفعيلها بسهولة إلى أن هذه المجتمعات الداخلية ستستمر في النمو بشكل بارز».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز