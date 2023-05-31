دبي وجهة البريطانيين الأولى لإقامة حفلات الزفاف

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في اختيار الأزواج البريطانيين لإقامة حفلات زفافهم، وفقاً لتصنيف مؤسسة «موس» البريطانية، بشأن أكثر 20 وجهة عالمية لحفل زفاف لا ينسى.

وتصدرت دبي قائمة الأكثر بحثاً على محركات البحث في بريطانيا، بأكثر من 200 ألف مستخدم للمنشورات المتعلقة بحفلات الزفاف في دبي. وتشتهر دبي بالمباني المهيبة فائقة الفخامة والطقس الدافئ، فضلاً عن الفنادق التي تناسب كافة الميزانيات من الأكثر ثراءً وحتى الأسعار المعتدلة.

وجاءت في المرتبة الثانية مدينة ميامي الأمريكية، تلتها مدينة سنغافورة، وحلت كل من لاس فيغاس وسيدني في المركزين الرابع والخامس، ودبلن في المركز السادس، وبالي الإندونيسية في المركز السابع، وكيب تاون وسالزبورغ وإيبيزا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

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