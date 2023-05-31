مليارا درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 630 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 306.98 ملايين درهم، و589 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.35 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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