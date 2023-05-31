بدء العمل بقرار رسوم خدمات «الاتحادية للضرائب» غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب من الغد؛ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020، بشأن رسوم الخدمات، التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد حدد الرسوم المستحقة لتقديم خدمة «طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة»، ولتقديم «طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة»، مشيرة إلى أن التوضيح الخاص وفقاً للقرار هو التوضيح الصادر عن الهيئة في شكل مستند مختوم وموقع من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، في شأن مسائل فنية ضريبية محددة لدافع ضريبة محددة، بموجب طلب التوضيح الخاص، الذي يقدمه من خلال النموذج المعد لذلك الغرض المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمستندات المرفقة المذكورة في ذلك النموذج.

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