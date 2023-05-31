تريليون درهم إنفاق الزوار الدوليين بدبي في 11 عاماً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال الفترة من عام 2012 إلى 2022 نحو 1.026 تريليون درهم بحسب تحليل «البيان» لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي وشركة البيانات «ستاتيستا». وكشفت البيانات أن حجم إنفاق الزوار الدوليين في دبي ارتفع من نحو 85 مليار درهم في 2012 إلى نحو 108.8 مليارات درهم خلال 2022 بنمو سنوي مركب يصل إلى 2.26 %، الأمر الذي يشير إلى المسار التصاعدي في حجم إنفاق الزوار الدوليين بالتوازي مع زيادة النشاط السياحي والاقتصادي التي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية.

وأظهرت البيانات أن حجم إنفاق الزوار خلال العام الماضي يتجاوز ما أنفقه الزوار الدوليين في دبي خلال العامين 2020 و2021، حيث تأثرت الأسواق السياحية العالمية بتبعات جائحة «كوفيد 19».

وسجلت سياحة دبي على مدار السنوات الماضية، قفزات استثنائية تمكنت معها من التفوق على العديد من الوجهات السياحية العالمية ولتتبوأ مركزها في مقدمة مؤشرات التنافسية السياحية العالمية ولتغدو الوجهة المفضلة لأكثر من 14 مليون زائر دولي للإمارة بنهاية العام الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الجاري استقبلت دبي 4.67 ملايين زائر دولي، مقارنة بـ 3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

ونجحت دبي في ابتكار نموذج فريد للتنمية السياحية، من خلال تبني استراتيجيات سباقة قائمة على التنوع والمرونة والابتكار في مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية، لتؤكد بالأرقام مكانتها المتميزة كمدينة سياحية على الخارطة العالمية، إذ لامس عدد زوارها الدوليين في 10 سنوات 130 مليون سائح.

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