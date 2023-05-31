تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«ستاندرد تشارترد» للنهوض بإدارة الخزانة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن ستاندرد تشارترد عن شراكة حصرية مع مركز دبي المالي العالمي لتنظيم منتدى مركز دبي المالي العالمي لإدارة الخزانة في 31 من مايو الجاري.

ويجمع المنتدى تحت مظلته عدداً من كبار أمناء الخزانة من المصارف والشركات متعددة الجنسيات، ومزودي الخدمات لمناقشة سبل تحسين عمليات إدارة الخزانة.

وقال كريستوفر بارسونز، الرئيس التنفيذي، ستاندرد تشارترد، مركز دبي المالي العالمي: منتدى مركز دبي المالي العالمي لإدارة الخزانة يوفر منصة ديناميكية تجمع كبار المختصين لتبادل الأفكار والتعاون على بلورة مستقبل إدارة الخزانة. وتوضح هذه الشراكة أوجه التكامل القوية بين ستاندرد تشارترد ومركز دبي المالي العالمي، وتؤكد التزامنا طويل الأمد تحسين فرص النمو وبناء مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيسة التنفيذية للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا انضمام ستاندرد تشارترد شريكاً حصرياً لهذا المنتدى، الذي يناقش سبل ترسيخ ركائز متينة للارتقاء بعمليات إدارة الخزانة.

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