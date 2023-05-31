الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة السياحة والترفيه

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سيغفريد نيرهاوس، نائب رئيس مجموعة «دويتشه هوسبيتاليتي» الألمانية لدى منطقة الشرق الأوسط، أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة السياحة والضيافة والترفيه من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لنمو القطاع، وضخ استثمارات ضخمة طوال السنوات الماضية.

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات، أن الدولة وضعت نفسها كلاعب رئيسي في قطاعي السياحة والضيافة في المنطقة بعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة مفضلة للعمل والسياحة والترفيه، مشيراً إلى أن التفكير المستقبلي المبتكر للدولة ساهم بشكل كبير في تدفق السياح الدوليين للاستفادة من العروض الديناميكية والاستمتاع بمناطق الجذب الفريدة.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للإمارات باعتبارها مركز عبور دولياً يربط بين الشرق والغرب، من خلال مطارات متطورة وأسطول طيران عالمي جعلها وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب توافر العديد من المقومات والمعالم السياحية والبنية التحتية المتطورة، حيث تشتهر الدولة بمنتجعاتها الفاخرة وهندستها المعمارية المذهلة وموروثها الثقافي.

وذكر أن الإمارات تمتلك بعضاً من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم بما في ذلك برج خليفة ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف دبي ومتحف المستقبل، حيث تستعرض هذه المعالم الشهيرة التاريخ الغني للدولة، إضافة إلى توافر خيارات إقامة واسعة وأنشطة ترفيهية متنوعة وتنوع جغرافي من حيث توافر الصحارى والواحات والجبال والوديان والسهول والشواطئ، مشيراً إلى أن هذا المزيج الفريد من المقومات السياحية التي لا مثيل لها ومناطق الجذب ذات المستوى العالمي، يجعل الإمارات وجهة مميزة في المنطقة والعالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز