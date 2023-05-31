الاتحاد العربي للمعارض يستعرض دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الدوري السابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس الذي عقدت أعماله مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت مشاركة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، ممثلة في محمود يوسف الجراح، أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تأكيداً على سعي الاتحاد لبذل أقصى الجهود للارتقاء بدور قطاع المعارض والمؤتمرات في دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز التنسيق والتواصل مع كافة الاتحادات العربية للخروج برؤى مشتركة حول تطوير وتنمية التعاون العربي الاقتصادي المشترك.

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