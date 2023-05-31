غرفة الشارقة تسعى لفتح قنوات تصديرية للشركات الإماراتية في الهند

المصدر: (مومباي - البيان)

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تواصل البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الممثلة في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمالها في جمهورية الهند، تحقيقاً لأهدافها في تعزيز حضور الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق الهندية، وتسهيل تواصل أعضائها مع أبرز الجهات الفاعلة في الهند بمختلف القطاعات، فضلاً عن استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.

وشهدت محطة البعثة الأولى في مدينة مومباي، بعد ختام ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الذي نظمته أمس، عقد لقاء عمل بين أعضاء البعثة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع باريش ك ميهتا الرئيس الإقليمي للهيئة الاتحادية الهندية للتصدير، وممثلي الهيئة.

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