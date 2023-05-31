جمعية إدارة المرافق تشيد بدعم دائرة الأراضي و«التنظيم العقاري»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط (ميفما) عن خالص امتنانها لكل من مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، على دورهما الحيوي في تمكين ورفع مستوى قطاع إدارة المرافق من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات في هذا المجال.

وأشارت الجمعية على أنه من خلال هذا الدعم، ودعم العديد من الجهات الحكومية الأخرى، تمكن قطاع إدارة المرافق في الإمارات من التطور والازدهار.

وتوجهت الجمعية بالشكر إلى المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي لدعمه القيم والمتواصل للجمعية ولقطاع إدارة المرافق بشكل عام. وقدم جمال لوتاه، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، لوحة تذكارية للمهندس بن غليطة شكراً وتقديراً على شغفه وتفانيه وعمله الدؤوب لنحو 3 عقود بقطاع العقارات .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز