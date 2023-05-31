«ر. يفيلوشن» الأوروبية للتطوير العقاري تدخل أسواق الشرق الأوسط عبر دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ر. يفيلوشن» (R.evolution)، شركة التطوير العقاري الأوروبية ذات السجل الحافل بتطوير عقارات مميزة في لاتفيا، وإسبانيا، وألمانيا، دخول منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، عبر دبي، حيث ستطور برجا سكنيا في الإمارة.

وتحظى «ر. يفولوشن» بسمعة مرموقة في تشييد روائع معمارية لأكثر من 20 عاماً في أوروبا، بما يشمل المشاريع السكنية والفندقية والمكتبية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية.

ومع تركيزها على الاستثمار في المشاريع، التي ترتقي بالحالة الذهنية للقاطنين ابتكرت شركة «ر. يفولوشن» نهجاً فريداً لتطوير أصول، تثري حواس السكان، وتضمن لهم الوصول إلى التوازن، الذي ينشدونه، فضلاً عن حفز الروح الإنتاجية، ويتجلى ذلك واضحاً في محفظة عقاراتها، التي تجمع العلوم القديمة مع الهندسة المعمارية عالمية المستوى والتكنولوجيا الحديثة، لتلبية تطلعات المستهلكين بمساكن تمنحهم الرفاهية وأسلوب الحياة المتوازن.

وستكون شركة «كريستيز إنترناشيونال العقارية دبي» الوسيط العقاري الحصري لمشروع شركة «ر. يفيلوشن» الأول في دولة الإمارات، وبذلك تنضم إلى شبكة تغطي ما يقارب 50 دولة. ويستلهم المشروع تصميمه من وحي الطبيعة، وسيكون جزءاً لا يتجزأ من البيئة العمرانية المتطورة في دبي،

وقال أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ر. يفولوشن»: يجسد مشروعنا الأول في دبي الرؤية الابتكارية لمشاريعنا حول العالم، وتتمثل أولوياتنا الرئيسية في تحقيق الرفاه والصحة وكفاءة الطاقة والاستدامة، فضلاً عن الوحدة مع الطبيعة والمجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءاً من مجتمع هذه المدينة الرائعة، والمساهمة في خلق إرث يتوافق مع روحها وقيمها المتميزة.

من جانبه، قال قاسم منصور، المدير التنفيذي للتطوير والعمليات في شركة «ر. يفولوشن»: «نفخر بمشاريعنا، التي تتخطى مفهوم الأصول المادية القيمة إلى إثراء المشهد المعماري للمدن وإرساء نموذج يحتذى به للأجيال القادمة، ونحمل هذا الطموح معنا اليوم إلى دولة الإمارات؛ حيث نسعى إلى تطبيق نهجنا المعماري المميز، الذي كرسناه في المدن الأوروبية الكبرى، وذلك من خلال دمج مفهوم الرفاه والحياة الطبيعية، ضمن بيئة دبي، مع تعزيز جمالية أفقها العمراني الساحر».

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