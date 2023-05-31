بيع «بنتهاوس» في «نخلة جميرا» بـ220 مليون درهم

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» عن بيع شقة طابق علوي «بنتهاوس» في جزيرة في «نخلة جميرا» مقابل مبلغ 220 مليون درهم. وبحسب الإعلان الصادر عن الشركة، فإن الشقة المُباعة لا تزال في مرحلة الإنشاءات الأولية، وتقع ضمن مشروع «آفا» في «نخلة جميرا»، المملوك لشركة «أمنيات العقارية»، بينما تتولى مجموعة «دورشيستر كوليكشن» إدارته. وأفادت الشركة بأن من أجرى الصفقة هوني ديلامي، وهو شريك تنفيذي بالشركة.

وتمتد الشقة على مساحة مبنية تبلغ 33406 أقدام مربعة عبر أعلى 5 طوابق ضمن المشروع. ويتيح بيع الشقة في مرحلة الإنشاءات الأولية لمشتريها تصميم منزل أحلامه. وتتضمن الشقة العديد من وسائل الراحة والرفاهية، ومن أبرزها مسبح لا متناه بزاوية 360 درجة ويوفر إطلالات على «نخلة جميرا» و«برج العرب» و«عين دبي». كما أن لديها حديقة داخلية بمساحة 200 متر من أربعة طوابق وباحة على السطح مع إطلالات 360 درجة، مما يجعلها المكان المثالي للترفيه والاسترخاء.

وقال ديلامي، تعليقاً على صفقة بيع الشقة: «أثبتت «نخلة جميرا» أنها ضمن أكثر المواقع التي يطلب الأشخاص مالكو الثروات الشخصية الفائقة شراء عقارات بها. وبالرغم من المحدودية الشديدة في الوحدات العقارية المتوفرة بالجزيرة الآن، سواء القائمة بالفعل أو ضمن مشروعات ما زالت قيد التطوير، فإن الربع الأول من العام الجاري شهد إتمام 611 صفقة عقارية في الجزيرة بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات درهم».

ويقع مشروع «آفا» بجوار مشروع «وان»، وهو مشروع عقاري أيقوني ضمن «نخلة جميرا»، وهو مملوك لشركة «أمنيات». ويوفر المشروع لشاغلي وحداته العديد من وسائل الراحة، والتي تشمل مسبحاً لا متناهياً وصالة ألعاب وسبا داخلياً مخصصاً وقاعة اجتماعات وغرفة سينما على أحدث طراز وصالة مكتبة وقاعة اجتماعات ومركز أعمال واستوديو يوغا. سيشارك مكان الإقامة أيضاً المرافق مثل الوصول إلى الشاطئ والمطعم ورصيف صغير لليخوت.

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